Призывники готовятся к отправке из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах

Призывники готовятся к отправке из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич в комментарии "Парламентской газете" положительно оценил возможную смену правил воинского призыва в России.

Как, по вашему мнению, необходимо комплектовать российскую армию? Преимущественно по призыву

Преимущественно на контрактной основе

Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Результаты 4.0% Преимущественно по призыву

49.9% Преимущественно на контрактной основе

37.8% Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

8.3% Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Все опросы Голосовать

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" и изменить положение о призыве. Предполагается, что освобожденные от службы по состоянию здоровья призывники смогут пройти медицинское освидетельствование еще раз.

Клинцевич отметил, что российские военкоматы и медицинские комиссии устанавливают строгие критерии отбора, в связи с чем почти треть молодых людей призывного возраста признается негодной к военной службе.

"Но проходит время, молодой человек вылечился и хочет служить, а не может, — отмечает законодатель. — Кроме того, по действующему законодательству, люди, прошедшие службу в армии имеют преимущество при поступлении на госслужбу. Сегодня госкорпорации и госструктуры всегда уточняют, служил человек или нет. Вот мы и хотим дать право неслужившим пройти повторно медкомиссию и отправиться в армию", — заявил сенатор.

Парламентарий считает, что подобное нововведение увеличит количество призывников и повысит качество мобилизационного ресурса.

В России обязательный призыв в армию проходит дважды в год: с апреля по середину июля и с октября по конец декабря. На военную службу призываются мужчины в возрасте с 18 до 27 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и права на отсрочку.