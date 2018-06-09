В Совфеде прокомментировали планы Минобороны поменять правила призыва

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич в комментарии "Парламентской газете" положительно оценил возможную смену правил воинского призыва в России.
4.0%Преимущественно по призыву
49.9%Преимущественно на контрактной основе
37.8%Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву
8.3%Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
Клинцевич отметил, что российские военкоматы и медицинские комиссии устанавливают строгие критерии отбора, в связи с чем почти треть молодых людей призывного возраста признается негодной к военной службе.
Парламентарий считает, что подобное нововведение увеличит количество призывников и повысит качество мобилизационного ресурса.
В России обязательный призыв в армию проходит дважды в год: с апреля по середину июля и с октября по конец декабря. На военную службу призываются мужчины в возрасте с 18 до 27 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и права на отсрочку.