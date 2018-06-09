Эксперт оценил перспективы изменения правил призыва в российскую армию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Изменение правил отсчета срока срочной службы в российской армии можно считать "устранением небольшого юридического казуса", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее "Известия" написали , что Минобороны готовит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым, в том числе, проведенное новобранцами на сборных пунктах время будет засчитываться в срок службы.

"Человек вроде бы уже не на гражданке, "не свободен", но в то же время срок службы не начал отсчитываться. Я бы сказал, что сейчас такой бюрократический, юридический казус устранен", — сказал РИА Новости Мураховский.

При этом он отметил, что на медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и распределение по командам для отправки в войска уходит несколько дней, "максимум неделя".