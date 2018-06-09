Почти на всей территории Чукотки 17 июня снимут пограничный режим

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Пограничный режим с 17 июня снимают почти на всей территории Чукотки, кроме островов Ратманова, Врангеля и Геральда, соответствующий приказ директора ФСБ РФ Александра Бортникова опубликован на портале правовой информации.

Новый документ вносит изменения в приказ ФСБ РФ от 14 апреля 2006 года номер 155 "О пределах пограничной зоны на территории Чукотского автономного округа", согласно которому сейчас пограничная зона проходит вдоль всего морского побережья региона.

Как сообщил РИА Новости представитель пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, пограничный режим снимается на значительной части Чукотки, кроме указанных островов.

"При этом Чукотка остается территорией регламентированного посещения для иностранцев, им нужно получать разрешения и пропуск на посещение региона. Россияне же смогут свободно перемещаться везде, за исключением островов – туда будет нужен пропуск и разрешение", — сказал собеседник агентства.