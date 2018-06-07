Эксперт: ракета "Сармат" позволит сохранить паритет с США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Постановка в 2020 году на вооружение нового стратегического ракетного комплекса пятого поколения с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" существенно укрепит возможности стратегических ядерных сил России и позволит сохранить паритет с США, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

"Сармат" существенно укрепит возможности наших стратегических ядерных сил и позволит сохранить паритет с США, даже имея ввиду односторонний выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и ими развертывание противоракетных систем", — сказал эксперт.

Он напомнил, что создание ракеты "Сармат" записано в госпрограмме вооружений.

"В настоящее время она находится на испытаниях, далее предстоит в плановом порядке этап государственных испытаний, который должен завершится в следующем году, а затем в 2020 году ракету планируется поставить на вооружение. "Сармат" во многом превышает возможности находящихся сейчас на вооружении Р-36. Это касается и работы на активном участке траектории полета, систем управления и разведения боевых блоков. Средства выделены в полном объеме, "Сармат" есть в так называемом "президентском перечне", — заключил Мураховский.

Ранее в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ракету "Сармат" планируется поставить на вооружение ВС России в 2020 году.