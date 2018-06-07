Путин рассказал, когда "Сармат" поставят на вооружение

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" планируется поставить на вооружение ВС России в 2020 году, заявил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения — это баллистическая новая ракета сверхмощная "Сармат", — сказал он.

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