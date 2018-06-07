Новейшее оружие обеспечит паритет с ведущими державами, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новейшие российские системы вооружений, представленные в марте в послании Федеральному Собранию, обеспечат стратегический паритет с ведущими военными державами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике, новой межконтинентальной баллистической ракете.
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