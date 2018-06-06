Россия может производить Ан-124 без участия Украины, заявил Бондарев

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия может производить самолёты Ан-124 без участия Украины, производство может быть налажено на Ульяновском авиазаводе, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Производство самолётов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого. В советское время именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжёлых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. Ан-124 выпускались там", — сказал сенатор.
При этом Бондарев отметил, что при возобновлении серийного производства самолетов типа Ан-124 летательный аппарат будет называться "совсем по-другому".
Он отметил, что Украина эксплуатирует российские самолёты, в том числе Ил-76, Су-25, Су-27, и вертолёты без согласия и контроля РФ, не имея на то "никакого права".
"И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолётов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", — заявил Бондарев.
"Но решение о такой взаимовыгодной сделке принято не было по понятным политическим причинам и, разумеется, в том вина совсем не России. Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолёты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий – постараться навредить России", — заявил глава комитета.