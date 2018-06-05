Десантно-штурмовой полк псковского соединения ВДВ проведет учения

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Личный состав одного из десантно-штурмовых полков псковского соединения Воздушно-десантных войск поднят по тревоге на учения, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"На территории Западного военного округа поднят по тревоге личный состав одного из десантно-штурмовых полков псковского соединения Воздушно-десантных войск. Личный состав был поднят по тревоге в рамках проведения комплексного тактического учения, которое будет проводиться с десантированием и боевой стрельбой с 5 по 7 июня под руководством командира дивизии полковника Игоря Каплия", — сказали в Минобороны.

"Это первое тактическое учение такого масштаба, которое проводится в Воздушно-десантных войсках в летнем периоде обучения. В течение ближайших суток десантники отработают вопросы подъема по тревоге с практическим выходом в районы сосредоточения, после чего двумя колоннами совершат марши в заданные районы сосредоточения и на аэродромы погрузки для подготовки личного состава и военной техники к десантированию", — процитировали Каплия в военном ведомстве.