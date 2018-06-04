Путин ратифицировал договор о развитии ВТС с Киргизией

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан 20 июня 2017 года и ратифицирован парламентом Киргизии 21 декабря 2017 года.

Договор предусматривает совершенствование механизма поставок продукции военного назначения, обеспечение вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности.