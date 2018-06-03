Россия и Руанда обсуждают возможность поставок систем ПВО

КИГАЛИ (Руанда), 3 июн — РИА Новости. Россия обсуждает с Руандой возможные поставки систем противовоздушной обороны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров находится в Руанде с рабочим визитом, проходят его переговоры с президентом страны Полем Кагаме и главой МИД Луиз Мушикивабо.

"У нас неплохое сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть наши вертолеты, машины "Урал" … есть целый ряд поставок стрелкового оружия. Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО", — заявил Лавров на брифинге.