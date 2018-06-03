Корабль ВМФ "Перекоп" прибыл во Владивосток из двухмесячного похода

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Учебный корабль "Перекоп" завершил межфлотский переход из Севастополя во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Уточняется, что "Перекоп" проведет во Владивостоке навигационный ремонт, а экипаж сможет отдохнуть на базе Шмаковского военного санатория. Далее корабль, приняв на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского училища, отправится в дальний поход. Первой точкой маршрута перехода станет полуостров Камчатка, и далее "Перекоп" пройдёт уже Северным морским путём до Мурманска.