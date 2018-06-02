На авиашоу в Рязани показали воздушный бой новейших истребителей Су-35С

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязань), 2 июн — РИА Новости. Новейшие российские истребители Су-35С показали свои возможности в воздушном бою на закрытии конкурса "Авиадартс-2018" в Рязани, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"Экипажи Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С продемонстрировали приемы воздушного боя и пилотаж на максимально коротких интервалах и дистанциях между самолетами. "Соколы России" — единственная авиагруппа России, показывающая реальный воздушный бой", — сообщили в российском военном ведомстве.
Сразу после взлета четверка истребителей показала вертикальный взлет, фигуры группового пилотажа, а затем разделилась на две пары — атакующую и преследуемую. Задача летчиков в воздушном бою — уйти от преследующего самолета и занять наиболее выигрышную для атаки позицию.
Также участниками масштабного авиашоу в Рязани стала единственная авиагруппа России, выступающая на боевых вертолетах Ми-28Н, "Беркуты" и авиагруппа "Стрижи", прибывшая в Дягилево из подмосковной Кубинки на легких истребителях МиГ-29. Открыл программу выступлений вертолет Ка-52 Торжокского авиацентра.
"Беркуты" выступили на закрытии "Авиадартса" пятеркой и четверкой вертолетов, а также показали одиночный пилотаж. Энергичное выступление "Стрижей" в этот раз отличалось тем, что открыл их программу одиночный пилотаж, а затем последовал групповой пилотаж шестеркой самолетов", — рассказали в Минобороны.
О конкурсе
Итоги конкурса подвели в эту субботу в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле-августе этого года.
Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.