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Безопасность

На авиашоу в Рязани показали воздушный бой новейших истребителей Су-35С

14:2502.06.2018
(обновлено: 14:31 02.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИстребитель Су-35С. Архивное фотоИстребитель Су-35С. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязань), 2 июн — РИА Новости. Новейшие российские истребители Су-35С показали свои возможности в воздушном бою на закрытии конкурса "Авиадартс-2018" в Рязани, сообщили журналистам в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, выступление крылатых машин авиагруппы высшего пилотажа "Соколы России" произвело настоящий фурор.

"Экипажи Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С продемонстрировали приемы воздушного боя и пилотаж на максимально коротких интервалах и дистанциях между самолетами. "Соколы России" — единственная авиагруппа России, показывающая реальный воздушный бой", — сообщили в российском военном ведомстве.

Сразу после взлета четверка истребителей показала вертикальный взлет, фигуры группового пилотажа, а затем разделилась на две пары — атакующую и преследуемую. Задача летчиков в воздушном бою — уйти от преследующего самолета и занять наиболее выигрышную для атаки позицию.

Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Приемы воздушного боя нарабатываются не один год и выполняются только опытными летчиками. Технические возможности истребителя Су-35С дают летчику широкий спектр возможностей и облегчают его работу в воздухе", — пояснили в Минобороны.

Также участниками масштабного авиашоу в Рязани стала единственная авиагруппа России, выступающая на боевых вертолетах Ми-28Н, "Беркуты" и авиагруппа "Стрижи", прибывшая в Дягилево из подмосковной Кубинки на легких истребителях МиГ-29. Открыл программу выступлений вертолет Ка-52 Торжокского авиацентра.

"Беркуты" выступили на закрытии "Авиадартса" пятеркой и четверкой вертолетов, а также показали одиночный пилотаж. Энергичное выступление "Стрижей" в этот раз отличалось тем, что открыл их программу одиночный пилотаж, а затем последовал групповой пилотаж шестеркой самолетов", — рассказали в Минобороны.

О конкурсе

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Захарова объяснила, зачем Россия демонстрирует новое оружие
Практический этап всероссийского конкурса "Авиадартс" начался 26 мая на полигоне "Дубровичи". Его открыло грандиозное двухчасовое шоу "Авиамикс" — демонстрационный показ технических и боевых возможностей современной авиационной техники. В нем приняли участие пилотажные группы "Стрижи", "Русские Витязи", "Беркуты" и "Соколы России".

Итоги конкурса подвели в эту субботу в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле-августе этого года.

Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
afinogenov2019
эх, люблю авиацию... но, у нас такие мероприятия отсутствуют.
15:34
02.06.2018
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