Доктрину энергобезопасности России скорректируют до конца года

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации будет скорректирована до конца 2018 года, сообщает в пятницу пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Проект этого документа стратегического планирования рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере", — отмечается в сообщении.

Уже выработаны рекомендации по корректировке и дополнению положений доктрины, касающихся вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности, принципов, задач и организационных основ обеспечения энергобезопасности России.

Новая доктрина заменит ныне действующий одноименный документ, утвержденный президентом РФ в 2012 году.