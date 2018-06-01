Шойгу отметил устойчивое снижение числа правонарушений в армии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство обороны России добилось устойчивого снижения числа правонарушений в армии, заявил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу.

"Отмечу, что благодаря принимаемым мерам сформировалась устойчивая тенденция к снижению многих хронических правонарушений, совершаемых военнослужащими", — сказал Шойгу на совещании.

Несмотря на то, что в целом Вооруженные силы остаются одним из самых законопослушных государственных институтов, работа по предупреждению правонарушений среди военнослужащих должна быть более эффективной, отметил министр.

"Готовность личного состава к выполнению поставленных задач напрямую зависит от морально-психологического климата в воинских коллективах. Поэтому руководство страны уделяет пристальное внимание созданию оптимальных условий прохождения службы", — добавил Шойгу.