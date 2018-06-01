Военные врачи разработали специальную женскую аптечку

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Военные медики России разработали специальную аптечку для женщин-военнослужащих, которую можно применять в полевых условиях, рассказал в пятницу главный гинеколог Минобороны РФ Андрей Шмидт.

"Для них (женщин-военнослужащих) мы разработали индивидуальный гигиенический комплект (ИГК). К примеру, женщину-военнослужащую направили в составе подразделения на учение. Условия полевые, но женские физиологические функции никто не отменял, поэтому всё необходимое в те же критические дни должно быть под рукой – аптеки рядом нет, равно как и возможности обратиться к гинекологу", — сказал Шмидт в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его словам, в комплект входят средства интимной гигиены, средства для самостоятельной диаг­ностики микотического вагинита, бактериального вагиноза и их лечения до посещения врача.

Шмидт отметил, что пока военные медики только пытаются "внедрить ИГК на снабжение".

"По большому счёту это ещё и профилактика бесплодия в будущем, в развитии которого воспаления репродуктивной системы имеют огромное значение. ИГК – это ещё и фактор самодисциплины: мы тебя обеспечиваем, но и ты не должна забывать о себе и беспокоиться о собственном здоровье", — добавил главный гинеколог.

Кроме того, Шмидт, также руководящий кафедрой и клиникой акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА), рассказал, что сотрудники клиники научились восстанавливать молочные железы, ампутированные из-за операций по удалению раковых опухолей.

"Причём одномоментные (пластические операции по реконструкции молочной железы): женщина не ходит без прооперированной ампутированной груди – её восстанавливают за счёт высоких технологий, которые мы с успехом применяем", — отметил Шмидт.