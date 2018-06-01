На сайте Минобороны появился раздел о создании суворовских военных училищ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство обороны России ко Дню защиты детей на своем сайте запустило мультимедийный раздел, посвященный созданию в СССР первых детских профессиональных учебных заведений — суворовских и нахимовских военных училищ, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Посетители сайта смогут ознакомиться с богатым арсеналом мультимедийных материалов — приказами и директивами, отчетами и телеграммами того времени. А также с текстом первой торжественной клятвы будущих офицеров", — говорится в сообщении.

На сайте будут размещены уникальные исторические документы с малоизвестными деталями и интересными фактами недавнего прошлого.

"Сотрудниками центрального архива Минобороны России была проделана масштабная работа по изысканию ранее не публиковавшихся документов, посвященных образованию и становлению этих уникальных учебных заведений, судьбам их воспитанников, педагогов", — отмечается в сообщении.