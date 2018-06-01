В Вооруженных силах России начался новый период обучения

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новый период обучения начался в вооруженных силах России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В целях качественной подготовки к летнему периоду обучения в вооруженных силах России проведены более 3500 показных, инструкторско-методических занятий и сборовых мероприятий. Проведенные мероприятия подготовительного периода позволят обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий пройдут ночью.

В июле-августе пройдут международные этапы конкурсов по полевой выучке в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2018", а кульминацией боевой учебы станут маневры "Восток-2018".

В Минобороны сообщили, что завершившийся зимний период обучения характеризовался высокой интенсивностью. Кроме того, результаты проведенных учений и контрольных проверок подтвердили рост уровня подготовки войск по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"В частности, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения повысились показатели маршевой подготовки войск, налета экипажей Воздушно-космических сил и морской авиации, наплаванности экипажей надводных кораблей и подводных лодок", — добавляется в сообщении.