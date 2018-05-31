Начальник "Оборонлеса" рассказал о беспилотниках для обнаружения пожаров

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Собственные беспилотники для оперативного обнаружения пожаров начали получать военные лесники, рассказал журналистам в четверг начальник "Оборонлеса" Минобороны России Дмитрий Ольховик.

"В 2017 году у нас качественно усилилось оснащение, мы и новинки определенные стали получать, армейские вездеходы "М-1" для патрулирования, и оперативно в труднодоступные места можем теперь попадать. Получаем новую технику и оборудование от Минобороны, активно начинаем развивать собственные беспилотные средства для обнаружения (пожаров)", — перечислил он.

К началу 2018 года военные лесники подготовили порядка 700 единиц техники. "Несколько тысяч человек личного состава подготовлено для решения задач по предотвращению, по тушению пожаров", — добавил Ольховик.

По его словам, пожароопасный сезон наступил в этом году гораздо раньше, чем в прошлом. Он добавил, что в прошлом году практически 77% всех пожаров были ликвидированы в первые сутки.

"Учреждение на сегодня имеет 39 филиалов, которые в зоне своей ответственности отслеживают ситуацию в лесах на территории 62 субъектов РФ. В каждом из филиалов сосредоточены пожарно-химические станции, в нашей зоне ответственности порядка 5 миллионов гектаров лесов, это чуть менее 10% всех лесов страны, у нас филиалы от Калининграда до Сахалина и Камчатки", — отметил начальник "Оборонлеса".