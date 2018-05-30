Захарова объяснила, зачем Россия демонстрирует новое оружие

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия "показывает оружие", чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и чтобы показать своим гражданам, что они защищены, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в ходе встречи ассоциации "Франко-российский диалог" в Париже, куда прибыла с неофициальным визитом.

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"У нас спрашивают, зачем мы показываем оружие? На это есть две причины. Первая — у нас был ХХ век, мы потеряли 20 миллионов человек. Это просто средняя страна в Европе, которая исчезла — 20 миллионов. Я живу в городе, куда пришёл враг. Это было не 200 лет назад, это было 70 лет назад", — сказала Захарова.

Вторая причина, по её словам, в том, что "когда мы в 80-е годы открылись, это было добровольное желание дружить, строить мир на новых основах мира, добрососедства, сотрудничества, прекращать холодные войны, но нас обманули".

"Открыты архивы, мы читаем, какие заявления давались советскому, российскому руководству. Нам просто наврали! НАТО расширился, контингенты на наших границах, количество военных баз НАТО по всему миру увеличивалось. А самое главное, что мы видим — не европейцы правят бал в Европе", — добавила она.

Поэтому, по её словам, "когда мы показываем оружие, мы говорим, что больше того, что было в ХХ веке, не будет".

"К нам не надо приходить с войной. И, конечно, агрессивные заявления. Это для того, чтобы в нашей стране понимали, что там могут говорить сколько угодно, но мы защищены", — заключила дипломат.

Захарова прибыла в Париж в понедельник с частным визитом. За три дня дипломат приняла участие в ряде неофициальных встреч с французскими депутатами и парламентариями, посетила посольство РФ в Париже, Российский духовно-культурный центр на набережной Бранли и приняла участие во встрече представителей ассоциации "Франко-Российский диалог". Также визит Захаровой был приурочен к первому заседанию Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба, участники которого проводят "сигарную дипломатию".