В Пермском крае по учебной тревоге подняли истребители МиГ-31

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ были подняты по учебной тревоге с аэродрома Большое Савино в Пермском крае, сообщает в среду Центральный военный округ (ЦВО).
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Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Экипажи отработали задачи по перехвату и сопровождению летательного аппарата. Кроме того, были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя, уточняет ЦВО.
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, радиус поражения — 280 километров. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.