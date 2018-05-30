Под Хабаровском С-300 под прикрытием ЗРПК "Панцирь" отразили "авианалет"

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие войск противовоздушной обороны Восточного военного округа уничтожили самолеты условного противника и отразили воздушную атаку на свои позиции в Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 на тренировке развернули комплексы, обнаружили цели, идентифицировали их и сопроводили. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных воздушных эшелонах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции зенитчиков прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Они взяли под контроль воздушное пространство, обнаружили и уничтожили "вертолеты" условного противника, которые пытались нанести ракетный удар по позициям ракетчиков.

"Военнослужащие провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК "Панцирь", успешно поразив все воздушные цели, имитирующие различные летательные аппараты "противника", — сообщает пресс-служба.