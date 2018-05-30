Всевидящее око. На что способны российские самолеты-разведчики

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная цифровая аппаратура наблюдения, современный бортовой вычислительный комплекс, "дальнобойные" камеры и полностью отечественная элементная база — новейший российский самолет-разведчик Ту-214ОН успешно прошел первый этап освидетельствования в рамках Договора по открытому небу с участием 56 специалистов из 20 государств. Интерес западных держав к этому борту более чем объясним: Ту-214ОН — единственный самолет ВКС России, которому официально разрешено находиться в воздушном пространстве стран НАТО. Об особенностях новой машины — в материале РИА Новости.

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Ту-214ОН, созданный на основе среднемагистрального пассажирского Ту-214, — один из самых "зорких" российских самолетов, действующих в рамках Договора по открытому небу (Treaty on Open Skies). Борт, продемонстрированный на этой неделе иностранным делегациям, — второй из построенных и первый с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства. Инспекторы детально ознакомились с наземным комплексом обработки информации, выполнив необходимые измерения на оптическом тест-объекте, используемом для определения разрешения аппаратуры. После этого самолет совершил четыре демонстрационных полета с представителями зарубежных делегаций на борту. Специалисты подтвердили, что вся электронная начинка Ту-214ОН соответствует требованиям договора.

Договор по открытому небу — международное соглашение, разрешающее наблюдательные полеты над территорией стран-участниц. Цель — контроль за соблюдением действующего международного законодательства в области разоружения. Каждое государство вправе использовать самолеты со специальной аппаратурой: оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе времени (разрешение на местности не выше 30 сантиметров), радиолокационными станциями бокового обзора, инфракрасными устройствами формирования изображения (разрешение не больше 50 сантиметров) и прочим хай-теком.

"Мозг" Ту-214ОН — бортовой комплекс авиационного наблюдения (БКАН), созданный специалистами предприятия "Вега". Он связывает воедино всю сложную электронную аппаратуру самолета, систематизируя поступающую информацию и выдавая ее на мониторы. Экипаж — командир, второй пилот, штурман, бортинженер и радист-переводчик. Глава миссии совместно с руководителем группы сопровождения от наблюдаемой стороны располагаются в отдельном салоне, где можно следить за работой аппаратуры с помощью двух выносных дисплеев.

"Русский АВАКС"

Главная цель Ту-214ОН — легальное наблюдение за ключевой военной инфраструктурой и вооруженными силами других стран. Речь идет о базах, аэродромах, портах и крупных железнодорожных узлах, предприятиях оборонной сферы, полигонах, перемещениях войск, учениях и маневрах. По замыслу инициаторов Договора по открытому небу, контрольные полеты должны не допустить незаметного наращивания той или иной стороной потенциала для развязывания войны. Однако не всем участникам соглашения пришлись по душе возможности российских Ту-214ОН. Еще в 2014-м американским военным удалось убедить свое правительство запретить применение этих самолетов из-за возможности установки на борту "недокументированных" систем слежения. Поэтому в последние годы над США летают менее продвинутые Ту-154М-ЛК1.

Стоит отметить, что Ту-214ОН создавался вовсе не для тайной разведки. Разглядеть мелкие детали он и не сможет — его наблюдательная аппаратура намеренно "загрублена" в соответствии с требованиям Договора по открытому небу. Но в авиапарке ВКС есть другая модификация среднемагистрального авиалайнера — самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, оборудование для которого разрабатывал все тот же концерн "Вега".

Этот борт оборудован многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411 с радиолокационными станциями бокового и кругового обзора, а также мощной оптико-электронной системой высокого разрешения "Фракция", выдающей в реальном времени изображение местности в различных диапазонах и сохраняющей данные на внутренних магнитных накопителях. "Фракция" может уточнить угловые координаты цели с точностью до одной минуты, что при наличии 3D-карт позволяет получить очень точные координаты. Грубо говоря, оператор способен с борта самолета рассмотреть на земле даже хорошо замаскированный танк или наблюдательный пункт.

О штатных РЛС самолета известно немного, однако ряд специалистов утверждает, что радиус ее действия в активном режиме составляет около 250 километров. В пассивном режиме радиотехнической разведки объекты по их собственному радиоизлучению фиксируются на расстоянии до 400 километров. Таким образом, Ту-214Р может играть роль самолета дальнего радиолокационного обнаружения (как знаменитые западные АВАКСы) и выдавать целеуказание истребителям и бомбардировщикам, оставаясь вне зоны действия авиации и систем ПВО вероятного противника.

Сегодня в составе ВКС России два Ту-214Р, летом 2016-го Минобороны заключило контракт на строительство третьей машины. Это решение было принято по итогам опытной эксплуатации обоих разведчиков в Сирии в феврале-марте того же года. Подробности их боевого применения засекречены, но можно с высокой долей вероятности предположить, что самолеты не только пытались нащупать посреди песков схроны боевиков и места их сосредоточения, но и собирали ценную информацию о действиях войск антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

Изначально Ту-214Р разрабатывался для замены устаревающего парка российских самолетов радиоэлектронной разведки Ил-20 и Ил-22. Однако по ряду причин строительство этих машин затянулось. Оба борта должны были передать Минобороны еще в 2008 году, а первый самолет поднялся в воздух лишь в конце 2009-го. Срыв сроков привел к судебному разбирательству между Главным разведывательным управлением Генштаба и Казанским авиационным заводом. Со временем все разногласия удалось урегулировать.

Но в минувший вторник стало известно, что Минобороны не спешит отказываться от самолетов Ил-20. По сообщениям ряда СМИ, один глубоко модернизированный Ил-20М в настоящий момент проходит государственные испытания в войсках. Если они завершатся успешно, "омолодят" и другие самолеты-разведчики этого типа. По данным из открытых источников, на сегодняшний день в Вооруженных силах действует около двух десятков Ил-20.