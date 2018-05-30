Всевидящее око. На что способны российские самолеты-разведчики

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная цифровая аппаратура наблюдения, современный бортовой вычислительный комплекс, "дальнобойные" камеры и полностью отечественная элементная база — новейший российский самолет-разведчик Ту-214ОН успешно прошел первый этап освидетельствования в рамках Договора по открытому небу с участием 56 специалистов из 20 государств. Интерес западных держав к этому борту более чем объясним: Ту-214ОН — единственный самолет ВКС России, которому официально разрешено находиться в воздушном пространстве стран НАТО. Об особенностях новой машины — в материале РИА Новости.
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Договор по открытому небу — международное соглашение, разрешающее наблюдательные полеты над территорией стран-участниц. Цель — контроль за соблюдением действующего международного законодательства в области разоружения. Каждое государство вправе использовать самолеты со специальной аппаратурой: оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе времени (разрешение на местности не выше 30 сантиметров), радиолокационными станциями бокового обзора, инфракрасными устройствами формирования изображения (разрешение не больше 50 сантиметров) и прочим хай-теком.
"Мозг" Ту-214ОН — бортовой комплекс авиационного наблюдения (БКАН), созданный специалистами предприятия "Вега". Он связывает воедино всю сложную электронную аппаратуру самолета, систематизируя поступающую информацию и выдавая ее на мониторы. Экипаж — командир, второй пилот, штурман, бортинженер и радист-переводчик. Глава миссии совместно с руководителем группы сопровождения от наблюдаемой стороны располагаются в отдельном салоне, где можно следить за работой аппаратуры с помощью двух выносных дисплеев.
"Русский АВАКС"
Стоит отметить, что Ту-214ОН создавался вовсе не для тайной разведки. Разглядеть мелкие детали он и не сможет — его наблюдательная аппаратура намеренно "загрублена" в соответствии с требованиям Договора по открытому небу. Но в авиапарке ВКС есть другая модификация среднемагистрального авиалайнера — самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, оборудование для которого разрабатывал все тот же концерн "Вега".
Этот борт оборудован многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411 с радиолокационными станциями бокового и кругового обзора, а также мощной оптико-электронной системой высокого разрешения "Фракция", выдающей в реальном времени изображение местности в различных диапазонах и сохраняющей данные на внутренних магнитных накопителях. "Фракция" может уточнить угловые координаты цели с точностью до одной минуты, что при наличии 3D-карт позволяет получить очень точные координаты. Грубо говоря, оператор способен с борта самолета рассмотреть на земле даже хорошо замаскированный танк или наблюдательный пункт.
Сегодня в составе ВКС России два Ту-214Р, летом 2016-го Минобороны заключило контракт на строительство третьей машины. Это решение было принято по итогам опытной эксплуатации обоих разведчиков в Сирии в феврале-марте того же года. Подробности их боевого применения засекречены, но можно с высокой долей вероятности предположить, что самолеты не только пытались нащупать посреди песков схроны боевиков и места их сосредоточения, но и собирали ценную информацию о действиях войск антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
Изначально Ту-214Р разрабатывался для замены устаревающего парка российских самолетов радиоэлектронной разведки Ил-20 и Ил-22. Однако по ряду причин строительство этих машин затянулось. Оба борта должны были передать Минобороны еще в 2008 году, а первый самолет поднялся в воздух лишь в конце 2009-го. Срыв сроков привел к судебному разбирательству между Главным разведывательным управлением Генштаба и Казанским авиационным заводом. Со временем все разногласия удалось урегулировать.
Но в минувший вторник стало известно, что Минобороны не спешит отказываться от самолетов Ил-20. По сообщениям ряда СМИ, один глубоко модернизированный Ил-20М в настоящий момент проходит государственные испытания в войсках. Если они завершатся успешно, "омолодят" и другие самолеты-разведчики этого типа. По данным из открытых источников, на сегодняшний день в Вооруженных силах действует около двух десятков Ил-20.