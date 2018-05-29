В Госдуме рассказали о возможностях быстро собрать комплексы РЭБ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", могут быть созданы быстро, за полмесяца или месяц, считает бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин.
68.1%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.8%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.1%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"Я по опыту (знаю), когда нужно было что-то переделать, буквально полмесяца-месяц и переделывали", — добавил он.