Более 30 тысяч военнослужащих получат служебное жилье в 2018 году

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 30 тысяч военнослужащих Минобороны России будут обеспечены служебным жильем в 2018 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Более 30 тысяч военнослужащих министерства обороны России будет обеспечено служебными жилыми помещениями до конца текущего года", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе торжественного заселения новостройки для военнослужащих в столице Хакасии Абакане до конца года в республике будет завершено строительство 51 многоквартирного дома.

"Сегодня в рамках реализации программы обеспечения жильем военнослужащих сдается один из пяти жилых домов в Абакане. Всего в текущем году здесь будет завершено строительство и сдано в эксплуатацию еще четыре дома общей емкостью более 200 квартир", — добавил Иванов.

Также сообщается, что на территории бригады открыт спортивный комплекс с бассейном, ледовая площадка, в процессе строительства находится легкоатлетический манеж, строятся новые казармы.