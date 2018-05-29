"Ночные охотники" отработали перехват низколетящих целей на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Южного военного округа в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 метров со скоростью менее 200 километров в час, их сопровождение и принуждение к посадке", — сказал он.

Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.

Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.