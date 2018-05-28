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Безопасность

Российского посла в Таиланде встретили на борту БПК "Адмирал Виноградов"

23:1928.05.2018
(обновлено: 23:56 28.05.2018)
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© РИА Новости / Евгений БеленькийПосол РФ в Таиланде Кирилл Барский обращается к морякам-тихоокеанцамПосол РФ в Таиланде Кирилл Барский обращается к морякам-тихоокеанцам
© РИА Новости / Евгений Беленький

САТТАХИП (Таиланд), 28 мая — РИА Новости. Торжественная церемония встречи чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде Кирилла Барского состоялась в понедельник на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", находящегося в Таиланде с дружественным визитом во главе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ.

Торжественная встреча посла России

Отряд кораблей в составе БПК "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" в воскресенье прибыл на базу военно-морских сил Таиланда "Саттахип", на которой базируются корабли Восточной флотилии ВМС Таиланда, в частности, флагман таиландского военного флота — авианосный крейсер "Чакри Нарыбет".

На борту БПК "Адмирал Виноградов" посла России в Таиланде Кирилла Барского встретил командир отряда капитан первого ранга Олег Королев и группа старших офицеров. На вертолетной палубе корабля главу российской дипмиссии ожидал почетный караул моряков-тихоокеанцев и каре, состоящее из членов экипажей кораблей отряда.

БПК Адмирал Виноградов во время первого дня визита группы кораблей российского тихоокеанского флота в Таиланд. 27 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Таиланд

Обращаясь к морякам, Кирилл Барский отметил, что визит отряда боевых кораблей ТОФ способствует укреплению дружбы и сотрудничества вооруженных сил России и Королевства Таиланд, а также является демонстрацией мощи и красоты военно-морского флота России.

"Россия никому не угрожает, но всегда готова защитить себя, прийти на помощь своим союзникам и партнерам, открыта для сотрудничества со всеми странами", — сказал посол.

"Вы прибыли в Королевство Таиланд накануне большого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. Это бесценный подарок для всех россиян, проживающих и работающих в Таиланде. Огромное вам за это спасибо! Вам предстоит большая насыщенная программа, и я желаю вам успеха в ее выполнении", — сказал глава российской дипмиссии.

Командир отряда: таиландские военные моряки — наши партнеры и соседи

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в мае-июле 2018 года совершает плановый на этот год поход в страны Юго-Восточной Азии, сообщил РИА Новости после церемонии командир отряда кораблей, начальник штаба Приморского объединения Тихоокеанского флота Российской Федерации капитан первого ранга Олег Королев.

Таиланд — вторая страна, в которую заходит отряд.

"Перед заходом на главную базу ВМС Таиланда "Саттахип" мы заходили в Камбоджу, где были проведены учения антитеррористической направленности, уже на регулярной основе — во второй раз", — сообщил командир отряда.

Учения Тихоокеанского флота России. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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День Тихоокеанского флота России

"В программе нынешнего визита в Таиланд учений не предполагается. Но сегодня на встрече с заместителем командира базы "Саттахип" мы предложили нашим тайским коллегам в будущем, при регулярных заходах, которые в последнее десятилетие стали доброй традицией военных флотов двух наших стран, проводить какие-либо учения — или на море, или на суше, с подразделениями антитеррора, спецподразделениями, может быть, и с авиацией корабельного базирования", — рассказал он.

Программа визита кораблей ТОФ предусматривает пребывание в Таиланде в течение пяти дней, и помимо официальной части посещение моряками достопримечательностей и пляжей восточного Таиланда, а также пополнение запасов топлива, воды, продовольствия, пояснил Королев.

"На сегодняшний момент хочется сказать, что тайская сторона организовала все это для нас на высоком уровне. Также хочу с особой благодарностью отметить работу по обеспечению визита наших коллег из аппарата военного атташе посольства России в Таиланде", — сказал он.

"Я сам в стране в первый раз. Но корабли Тихоокеанского флота заходят в Таиланд каждый год. В прошлом году российские моряки и корабли участвовали в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и руководство военно-морского флота России присутствовало на празднике. Мы здесь бываем регулярно. Таиландские военные моряки — наши партнеры, наши соседи, и у нашего сотрудничества большое будущее", — сказал командир отряда боевых кораблей ТОФ.

Сотрудники полиции на месте ДТП в Таиланде. Архивное фото
© Фото : Patong Municipality Fire Department
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В воскресенье, сразу после швартовки на базе ВМС Таиланда "Саттахип", моряки-тихоокеанцы организовали "день открытых дверей" для российских граждан, проживающих и работающих в Таиланде. Для посещения был открыт большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", уже не раз бывавший в Таиланде. По данным командования Тихоокеанского флота, опубликованным на сайте ВМФ России, за день корабль посетили около 1 тысячи человек.

Дружеские визиты российских военных кораблей в порты Таиланда (ранее называвшегося Сиамом) были традицией еще в середине XIX века. Именно с заходов кораблей российской Тихоокеанской эскадры, шедших из Кронштадта на Дальний Восток, начались дружеские отношения двух стран, именно российские военные корабли обеспечивали переписку между российскими императорами и королями Сиама, перевозя письма монархов друг к другу. В 1891 году наследник российского престола Николай Александрович, будущий Император Николай Второй, прибыл в Сиам с недельным визитом на борту броненосного крейсера "Память Азова". Бывала в сиамских портах и известная всем в России "Аврора" — именно она доставила в 1911 году в Сиам российскую делегацию на коронацию сиамского короля Рамы Шестого.

Визиты кораблей российского Тихоокеанского флота, прерванные на долгие годы после расстрела российскими революционерами Императорской семьи в 1918 году, возобновились спустя почти 80 лет, в 1997 году, когда на базу ВМС Таиланда "Саттахип" с дружественным визитом зашла российская дизельная подводная лодка, до этого посетившая военно-морскую базу Камрань во Вьетнаме. Затем, после восьмилетнего перерыва, визиты российских военных кораблей в Таиланд снова стали регулярными. На военно-морской базе "Саттахип" неоднократно побывали флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев", "Адмирал Трибуц" и другие корабли и вспомогательные суда.

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