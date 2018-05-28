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Безопасность

Учения Черноморского флота в летнем периоде обучения поддержит авиация ЮВО

11:2328.05.2018
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГенеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе. Архивное фотоГенеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Все учения корабельных группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии в предстоящем летнем периоде обучения пройдут при поддержке сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Моряки-Чернофлотцы на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота
Такую задачу поставил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Ранее сообщалось о начале подготовки к проведению уникальных тактических учений 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с Черноморским флотом. На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника. Авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят все имеющиеся виды учебно-боевых задач.

"Многие элементы замысла учений летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые", — отметил Дворников. Учебно-боевые задачи личному составу авиационных частей предстоит выполнить одновременно на территории нескольких регионов, в том числе на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму.

Летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов в Крыму. Вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта.

Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном "Опук" по воздушным мишеням. Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.

Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.

В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота также будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области и на Кубани. Совместные с Черноморским флотом летно-тактические учения штурмовой авиации, летно-тактические учения с боевым применением оперативно-тактической авиации, а также тактические учения с соединением ПВО будут проведены в первой декаде июня.

Черноморский флот
© РИА Новости, Инфографика
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Черноморский флот России
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