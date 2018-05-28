В ФСБ рассказали о риске проникновения украинских диверсантов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Риск проникновения украинских диверсантов в Крым все еще есть, заявил начальник крымского управления ФСБ Виктор Палагин.
"Если не будет где-то подкупа, коррупции, либо завербованных людей", — добавил он.
Палагин также отметил, что Крыму выделили целевые средства на обустройство сухопутного участка границы.
На минувшей неделе ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов экстремистской группы. Банду по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса"* Рефата Чубарова создал Эрол Велиев — помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.
Экстремисты собирались совершить несколько преступлений для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>