В ФСБ рассказали о риске проникновения украинских диверсантов в Крым

Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате. Архивное фото

Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Риск проникновения украинских диверсантов в Крым все еще есть, заявил начальник крымского управления ФСБ Виктор Палагин.

Однако, по его словам, граница обустроена на таком высоком уровне, что "мышь не пролетит".

"Если не будет где-то подкупа, коррупции, либо завербованных людей", — добавил он.

Палагин также отметил, что Крыму выделили целевые средства на обустройство сухопутного участка границы.

На минувшей неделе ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов экстремистской группы. Банду по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса"* Рефата Чубарова создал Эрол Велиев — помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. Экстремисты собирались совершить несколько преступлений для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове. * Запрещенная в России экстремистская организация

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