Путин пообещал обеспечить пограничников современным вооружением

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ с Днем пограничника и заявил, что сделает все, чтобы у них были самые современные системы вооружения, сообщается на сайте Кремля.

День пограничника отмечается в России в понедельник. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов.

"Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России. Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что, отмечая эту дату, "мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков".

Путин поблагодарил пограничников за честную и добросовестную службу и пожелал им и их близким здоровья, успехов и всего самого наилучшего.