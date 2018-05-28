Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. США ищут посредников для поставок оружия на Украину. Пентагон не скрывает, что пытается наладить постоянный и надежный канал снабжения Киева различными видами летального и нелетального оружия. По мнению многих военных экспертов, на фоне обострения ситуации в Донбассе это неизбежно ведет к эскалации конфликта. О том, как США планируют ускорить процесс перевооружения украинской армии, — в материале РИА Новости.
Подлить масла
Военное сотрудничество США и Украина активизировали после госпереворота в 2014-м. С началом силовой операции в Донбассе американцы регулярно оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов: украинские военные и спецслужбы получили не только бронеавтомобили Humvee, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку, но и летальное оружие. Так, Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, хотя и запретил применять их на юго-востоке страны.
В последние недели из Донецкой народной республики регулярно приходят тревожные новости об обострении обстановки в районе подконтрольной ДНР Горловки и даже о появлении новой горячей точки на линии соприкосновения. По данным военных и городских властей, в результате участившихся обстрелов погибли несколько человек, более десяти ранены.
В мутной воде
"Понятно, что когда достигнуты межгосударственные договоренности, никакие посредники не нужны, — отмечает в беседе с РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Поставки вооружений осуществляются в общем порядке. Если ищут посредника, то, скорее всего, стоит вопрос о преодолении каких-то правовых норм, запретов и ограничений. Желая увеличить поставки вооружений на Украину и минимизировать негативную реакцию общественного мнения и мирового сообщества, США хотят снять с себя определенную долю ответственности".
По его словам, государственные экспортеры вооружений обязаны предоставлять отчеты о количестве и типе поставленных вооружений, в то время как посредник может и не разглашать подобную информацию. Чтобы разорвать прямую цепочку между поставщиком и получателем и скрыть реальные объемы поставок, сегодня существует множество механизмов.
Эксперты сходятся в том, что через единого посредника американцы будут поставлять на Украину не сложные и дорогие системы вооружения, а в основном стрелковое оружие, средства связи, оборудование для диверсионных групп, гранатометы и противотанковые комплексы.
Обкатанная схема
Механизм посредничества в оружейных сделках Соединенные Штаты применяют уже давно и успели его неплохо отработать. Например, компании-посредники участвуют в поставках противоракетных комплексов Patriot Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk Японии, противоракетных комплексов THAAD Саудовской Аравии и в реализации экспортных контрактов на поставку ракетных комплексов TOW третьим странам.
Американцы не стесняются привлекать посредников даже в самых щепетильных ситуациях. Так, бывший начальник службы безопасности расположенной в Сирии американской базы Ат-Танф Мухаммад Ассалам обвинил представителей оппозиции, проходящих подготовку под руководством инструкторов из США, в том, что они вооружают террористов.
"Скрытая поддержка выражалась продажей оружия ИГ*. Когда мы об этом узнали, сказали американцам. Но те только усилили поддержку командира, поставленного ими над нами (главарь группировки "Магавир Эс-Саура" Муганнат Атталя. — Прим. ред.). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16 — в большом количестве, после последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок", — рассказал Ассалам РИА Новости.
Соединенные Штаты — главный экспортер оружия в мире. Всего за пять лет Вашингтон поставил вооружение в 98 государств, экспорт вырос по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год на 25%. Крупнейшие покупатели — Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Южная Корея, Австралия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.