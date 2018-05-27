У пограничников стало больше технических средств охраны границы на море

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничные органы существенно повысили свои возможности по охране государственной границы на море, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Существенно возросли наши возможности по охране государственной границы на море. В пограничные органы поступают новые корабли и катера различных проектов и модификаций", — сказал Кулишов.

"В 2017 году на вооружение пограничных органов поставлено около 1,3 тысячи комплектов технических средств и инженерного вооружения. В состав береговой охраны приняты два пограничных сторожевых корабля и восемь катеров", — добавил он.

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