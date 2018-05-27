В погранслужбе ФСБ считают служебных собак незаменимыми в охране границы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Служебные собаки и по сей день остаются незаменимыми при поиске и задержании нарушителей государственной границы России, а также при обнаружении мин, взрывчатки и наркотиков, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Служебные собаки остаются незаменимым средством при поиске и задержании нарушителей границы, обнаружении мин, взрывчатых веществ, наркотических средств, с чем человеку и технике справиться сложно. С их помощью в минувшем году досмотрено свыше 2,6 миллионов автотранспортных средств и железнодорожных вагонов, около 10 тысяч единиц крупногабаритных грузов, около 12 тысяч морских, речных и воздушных судов, задержано более 1,7 тысяч нарушителей государственной границы и ее режима, обнаружено и изъято 21 единица оружия, 2,2 тысячи боеприпасов, свыше 120 килограммов наркотических средств", — сказал руководитель погранслужбы.
В целях повышения эффективности применения служебных животных в охране государственной границы совершенствуются система подготовки специалистов кинологии и кавалерии, а также деятельность племенных питомников, добавил он.
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