Погранслужба ФСБ развивает контакты с США по морской безопасности

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пограничная служба ФСБ РФ развивает сотрудничество с Береговой охраной США по вопросам региональной морской безопасности на севере Тихого океана, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Налажен обмен информацией между Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району (город Петропавловск-Камчатский) и 17-м районом Береговой охраны США (город Джуно, штат Аляска)", — сказал Кулишов.

По его словам, в январе 2017 года в результате реализации информации, полученной от 17-го района БОХР США, силами Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району в зоне действия Конвенции о сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана было задержано судно VIRILE (флаг – Того, порт приписки – Ломе), на борту которого находилось около 35 тонн незаконно добытого в исключительной экономической зоне России живого краба синего.

А в январе текущего года в Беринговом море совместно с американскими партнерами осуществлены согласованные действия по задержанию судна Sea Breeze (флаг – Сьерра Леоне), осуществлявшего незаконный промысел в исключительной экономической зоне России, отметил руководитель погранслужбы ФСБ.

"Пограничная служба ФСБ России настроена на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества со всеми, кто заинтересован в налаживании взаимовыгодных контактов", — подчеркнул Кулишов.

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