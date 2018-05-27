Два подразделения морпехов ТОФ получили звание "ударных"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Отмечается, что статус "ударных" соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.
В ближайшее время состоится торжественное вручение камчатским морпехам отличительных геральдических знаков, подтверждающих новый статус.