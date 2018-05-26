Шоу "Авиамикс" под Рязанью посетили около десяти тысяч зрителей

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская обл.), 26 мая — РИА Новости. Около 10 тысяч жителей и гостей Рязани посетили масштабное шоу "Авиамикс" во время открытия летной программы конкурса "Авиадартс-2018", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Около 10 тысяч зрителей посмотрели "Авиамикс" и начало соревнований. На полигоне Дубровичи в течение дня работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов ВКС", — рассказали в российском военном ведомстве.

Во время авиационных соревнований пункт отбора посетили около 250 человек, из которых 75 проявили интерес к службе по контракту и прошли консультирование, тестирование и другие начальные этапы отбора.

В свою очередь, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с журналистами отметил подготовленность полигона к подобным масштабным мероприятиям.

"Начиная с 2013 года конкурс ежегодно изменяется и совершенствуется, и наши объекты тоже. Помимо удобного расположения трибун и мишенного поля есть места для организации питания и отдыха гостей. Также на статической экспозиции размещены самолеты и вертолеты ВКС для наглядности. Можно провести настоящий авиационный праздник", — подчеркнул командующий.

О конкурсе

Практический этап всероссийского конкурса "Авиадартс" начался в субботу на полигоне Дубровичи. Его открыло грандиозное двухчасовое шоу "Авиамикс" — демонстрационный показ технических и боевых возможностей современной авиационной техники. В нем приняли участие пилотажные группы "Стрижи", "Русские Витязи", "Беркуты" и "Соколы России". Новейшие самолеты и вертолеты показали воздушные бои, продемонстрировали свои возможности в высшем пилотаже, выполнили пуски ракет и бомбометание по наземным целям на полигоне.

Соревнования продлятся до 2 июня, итоги конкурса будут подводиться в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле этого года.

Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.