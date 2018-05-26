Под Рязанью прошло масштабное шоу "Авиамикс" с участием истребителей Су-57

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 26 мая — РИА Новости. Летная программа всероссийского конкурса "Авиадартс-2018" началась в Рязанской области с грандиозного двухчасового авиапоказа "Авиамикс", рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Открыл практическую часть соревнований тактический эпизод "Авиамикс", в котором было задействовано 58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, включая пару самолетов Су-57", — сообщили в российском военном ведомстве.

Всего во время "Авиамикса" летчики применили более 10 тонн авиационных средств поражения. Экипажи Воздушно-космических сил России продемонстрировали возможности применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения при различных маневрах, с различных высот от 50 до 1000 метров.

"В "Авиамикс" ежегодно вносятся изменения. Акценты делаются на боевое применение, одиночный и групповой пилотаж, розыгрыш эпизодов взаимодействия с подразделениями специального назначения", — пояснил журналистам командующий ВВС Андрей Юдин.

Он добавил, что во время проведения всех мероприятий "Авиадартса" на полигоне Дубровичи проходит акция "Служба по контракту — твой выбор!". Все желающие до конца дня смогут посетить мобильные агитационные пункты и получить консультации, ближе познакомиться со службой в армии.