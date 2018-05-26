В США оценили мощь залпа подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"

Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море

Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Общая мощность последнего залпа российской подводной лодки "Юрий Долгорукий" эквивалентна мощности 160 бомб, сброшенных на Хиросиму. Об этом заявил глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен в Twitter.

Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla



4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.



4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg — Hans Kristensen (@nukestrat) 23 мая 2018 г.

​По его словам, четыре ракеты Р-30 "Булава-30" (по классификации НАТО — SS-NX-30) запускаются за 20 секунд, соответственно, за минуту могут стартовать 16 ракет.

Четыре "Булавы" способны нести 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тысяч килотонн. Такой показатель "эквивалентен 160 "Хиросимам", написал эксперт.

Исторический запуск

Во вторник, 22 мая подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно нанес удар четырьмя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура на Камчатке. АПЛ четвертого поколения проекта 955 "Борей" впервые запустила столько ракет одновременно: все носители в течение нескольких минут доставили условный "ядерный" груз в указанные точки.

На опубликованной Минобороны видеозаписи видно, как экипаж субмарины после объявления боевой тревоги осуществляет пуск: ракеты по очереди выходят из шахт подлодки, оставляя после себя столбы дыма и огня.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России "Юрий Долгорукий" выпустил четыре ракеты "Булава". Съемка Минобороны

Трудное рождение

Успешный пуск ракет стал результатом долгих лет разработки и трудных испытаний перед принятием ракеты на вооружение — более десятка экспериментальных стартов закончились неудачей.

Проектирование трехступенчатой "Булавы" Московский институт теплотехники (МИТ) начал еще в 1998 году. Первый испытательный пуск из надводного положения выполнили в сентябре 2005 года, а в декабре ракету впервые запустили из подводного положения. Оба старта в целом прошли успешно, хотя и с небольшими отклонениями от циклограммы. Затем началась серия неудач: ракеты отклонялись от курса, в программе происходили сбои.

Новую ракету передали ВМФ России лишь в начале 2013 года, одновременно с включением в состав флота головного РПКСН "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет.