Делегаты стран ОДКБ провели на Урале рекогносцировку района будущих учений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Военные делегации стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели под Екатеринбургом рекогносцировку районов предстоящих совместных учений "Нерушимое братство-2018", сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Офицеры осмотрели участки проведения этапов учения, ознакомились с местом размещения полевого лагеря, инфраструктурой железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что совместные маневры "Нерушимое братство-2018" пройдут в октябре на территории Свердловской области. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции, управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.