Курсанты-дальневосточники победили на конкурсе "Суворовский натиск"

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища победила в финале всеармейского конкурса "Суворовский натиск" на лучший мотострелковый взвод Вооруженных Сил России, который прошел в Приамурье, сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

"Второй год подряд чемпионами становятся хозяева соревнований — команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Второе командное место у Восточного военного округа, третье за Южным военным округом. Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды", — сообщил Гордеев.

Лучший результат команды курсантов-дальневосточников составил 1 час 23 минуты 27 секунд. Высокий результат обусловлен безошибочным скоростным преодолением препятствий трассы и точной стрельбой из вооружения БМП-2 на огневом рубеже.

По условиям соревнований, каждый промах отправлял экипаж на штрафные круги. Команда ДВОКУ вела огонь с точностью 98%, остальные команды — от 95% до 90%.

Церемония награждения состоится 25 мая.