Облученная лодка. Как экипаж К-27 оказался один на один с радиацией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Критический перегрев главной энергоустановки, пронизывающее гамма-излучение и радиоактивные газы, заполнившие реакторный отсек, — ровно 50 лет назад, 24 мая 1968 года, в Баренцевом море произошла техногенная катастрофа на подводной лодке К-27, повлекшая гибель девяти членов экипажа и сделавшая инвалидами десятки их товарищей. О трудном боевом пути уникальной, но несчастливой АПЛ — в материале РИА Новости.
Жидкий металл
Такое "сердце" было гораздо компактнее силовых установок других атомоходов, отличалось быстрым набором мощности и простой конструкцией, что облегчало эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, жидкие металлы — единственный теплоноситель, удовлетворяющий всем требованиям в отношении теплоотвода и ядерных свойств, предъявляемым к энергетическим реакторам на промежуточных и быстрых нейтронах. В общем, на К-27 установили идеальную (как тогда думали) энергетическую установку.
Но все оказалось не так просто. Проблемы начались еще на земле. В 1959-м на специально построенном в Обнинске испытательном стенде произошли две серьезные аварии. Несколько человек получили большую дозу облучения, а трюмного машиниста по инвалидности отправили в запас. Стало ясно, что при всех своих достоинствах новейший реактор недостаточно изучен и, соответственно, ненадежен. Однако флотское начальство торопило ввод К-27 в строй: американская АПЛ Seawolf первого поколения со схожей силовой установкой к тому времени уже совершила пробный выход в море.
Прозвище "Нагасаки"
В свой первый дальний поход К-27 отправилась 21 апреля 1964-го. "Автономка" длилась более 50 суток, лодка преодолела почти 12,5 тысячи морских миль, что по тем временам было абсолютным мировым рекордом пребывания человека под водой. Экипаж отрабатывал эксплуатацию всех узлов и агрегатов лодки на предельных режимах и в разных климатических условиях. К-27 проследовала из Арктики в экваториальные районы Атлантического океана, где температура воды местами достигала 27 градусов. Системы охлаждения реактора работали на износ — от жара отсеки лодки прогревались до 45 градусов.
В этом походе возникла нештатная ситуация с реактором левого борта АПЛ. Расплавленный металл попал в газовую систему первого контура и застыл. Экипажу пришлось разрезать дефектную трубку и вручную "выдалбливать" образовавшуюся "пробку". Капитан третьего ранга Александр Шпаков получил серьезную дозу радиации, но остался в строю.
В рамках подготовки к третьему походу К-27 вышла в море 13 октября 1967-го для проверки всех систем и механизмов. И снова авария, практически идентичная самой первой, в 1964-м, — жидкометаллический сплав попал в газовую систему первого контура, но на этот раз — реактора правого борта. Причина — окисление сплава свинец-висмут, в результате чего образовались шлаки, закупорившие теплоноситель. Ремонтировали уже на базе — матросы кувалдой и зубилом выбивали застывший радиоактивный металл из поврежденных трубопроводов. Многие получили большие дозы. К этому времени советские моряки уже окрестили К-27 мрачным прозвищем "Нагасаки". "Хиросимой" ранее за многочисленные аварии прозвали печально известную АПЛ К-19.
Последний поход
Ровно полвека назад, 24 мая 1968-го, К-27 вышла в Баренцево море. Перед экипажем стояла задача проверить работу главной энергетической установки (ГЭУ) после ремонта. Однако в 11:30 мощность реактора начала самопроизвольно снижаться. Спустя полчаса в реакторном отсеке резким скачком повысился уровень гамма-излучения до 150 рентген в час и произошел мощный выброс радиоактивных газов. Поняв, что повреждено ядерное топливо, личный состав включил аварийную защиту левого реактора. Но к тому времени субмарина уже насквозь пропиталась смертельной радиацией.
Основная причина аварии — использование реактора на предельных режимах. Техника попросту не выдержала. В результате нарушился теплоотвод от активной зоны. Грубо говоря, ГЭУ перегрелась. И если бы экипаж не успел включить аварийную защиту левого реактора, лодку мог разрушить тепловой взрыв. Виновных так и не нашли. Позже выяснилось, что перед роковым выходом в море командир электромеханической боевой части, отвечавший за атомные реакторы, долго отказывался расписаться в вахтенном журнале корабля о готовности подразделения. Но флотское начальство его мнение проигнорировало.
Более десяти лет лодку пытались вернуть в строй или хотя бы сохранить на плаву. Однако очистить ее от радиоактивных отходов не представлялось возможным. Кроме того, в стране не было полигона для захоронения реакторного отсека. В итоге К-27 исключили из состава флота и 10 сентября 1981 года затопили в Карском море возле полуострова Степового на глубине 75 метров. Авария привела к закрытию программы реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Передовая и перспективная технология оказалась слишком сложной, чтобы в полной мере подчиниться человеку. И слишком капризной, чтобы использовать ее на таких важных платформах, как боевые подводные лодки. Схожая судьба постигла и американскую АПЛ Seawolf первого поколения, так и не пошедшую в серийное производство.