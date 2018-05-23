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Безопасность

Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море‍

14:0723.05.2018
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗапуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом мореЗапуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий". Стрельба выполнялась из подводного положения.

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© Минобороны России
"Юрий Долгорукий" выпустил четыре ракеты "Булава". Съемка Минобороны

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На видео видно, как подводная лодка выходит в море, как работает экипаж на постах и как командир подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина отдает приказ о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.

Во вторник головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку", отмечается в сообщении СФ.

В пресс-службе Северного флота отмечали, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.

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Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, это была не только демонстрация мощи крейсера, ракет, но и демонстрация того, что российские подводные ракетные крейсеры могут нанести удар залпом.

"Из шестнадцати ракет четыре были отправлены на полигон "Кура" в течение нескольких минут. Это для вероятного противника очень серьезное напоминание о том, что российский подводный флот обладает повышенной эффективностью и результативностью", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что на каждой "Булаве" сорок боеголовок.

"Такой удар может разнести в пух и прах многие страны, входящие в НАТО, и даже нанести непоправимый ущерб и США", —отметил Литовкин.

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© Фото : СЕВМАШ
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По его словам, это не только испытания подводного крейсера и ракеты, но и предупреждение потенциальным противникам

Морская трехступенчатая

Р-30 "Булава-30" — российская трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах.

МБР "Булава" может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.

Разработку "Булавы" начали в 1998 году. После успешных испытаний в 2007 году было принято решение о начале серийного производства основных узлов морской стратегической ракеты.

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В конце 2013 года в Североморске началось возведение хранилищ для ракет "Булава".

Максимальная дальность полета этой ракеты составляет свыше восьми тысяч километров. Старт "Булавы" — наклонный, что позволяет подводному ракетоносцу производить пуск ракет на ходу.

МБР "Булава" полностью разработана и изготовлена на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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