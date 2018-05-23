На Кунашире до конца года появится зона боевого дежурства ПВО

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Зона боевого дежурства ПВО и военные социальные объекты на курильском острове Кунашир будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход строительства зоны боевого дежурства ПВО на Кунашире и заслушал доклад о сроках ввода первоочередных военных социальных объектов в эксплуатацию.

"Зона боевого дежурства ПВО и военные социальные объекты на острове Кунашир будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года… О вводе в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры на о. Кунашир доложил Руслану Цаликову командир пулеметно-артиллерийского полка Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Малинин", — говорится в сообщении.

Также Цаликов осмотрел ход строительства военного городка Лагунное, где посетил блочно-модульное общежитие, в котором уже проживают военнослужащие по контракту. Первый замминистра военного ведомства осмотрел жилые помещения общежития, медицинский пункт и комнаты бытового обслуживания.

"По итогам работы на острове Кунашир Руслан Цаликов дал указания ответственным должностным лицам завершить все запланированные работы до ноября 2018 года", — добавили в пресс-службе военного ведомства.