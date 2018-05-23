Экипаж "Адмирала Владимирского" посетил достопримечательности Мессины

МЕССИНА (Италия), 23 мая — РИА Новости. Экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ России "Адмирал Владимирский" во второй день визита в порт Мессина посетил уникальный кафедральный собор и региональный музей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе второго дня визита океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" ВМФ России в сицилийский порт Мессина (Италия) экипаж и командование судна посетили уникальный кафедральный собор Duomo di Messina, расположенный на площади Piazza Duomo и являющийся главной достопримечательностью и гордостью Мессины. Также российские моряки побывали в региональном музее Museo regionale di Messina, основанном в 1806 году", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российские моряки также посетят 23 мая исторический город Таормин, расположенный в восточной части Сицилии, на берегу Ионического моря. По приглашению итальянской стороны экипаж российского судна посетит концерт в театре Vittorio Emanuele.

Визит судна в Мессину продлится до 26 мая.