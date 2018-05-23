Военные ЮВО подготовили комплексы "Искандер" к эксплуатации в условиях жары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая – РИА Новости. Военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Кубани и в Ставропольском крае, завершили подготовку вооружения и военной техники к летнему периоду обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Всего было подготовлено более четырех тысяч единиц техники, в том числе новейшие бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр", "Рысь", танки Т-72Б3, артиллерийские системы "Мста-С", "Акация", ракетные комплексы "Искандер-М", — сказал Астафьев. По его словам, все оборудование переведено на летний режим эксплуатации.

Более трех тысяч военнослужащих было привлечено к выполнению специальных технических операций — это водители, механики-водители, а также профильные специалисты обслуживания техники, поступившей в соединения и воинские части.

В парковых зонах были развернуты специально оборудованные пункты, где военнослужащие выполняли работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, электрического оборудования, проводили замену расходных материалов и масел, автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации. Пристальное внимание было уделено учебно-боевой технике и технике поступившей в войска в этом году.