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Безопасность

Чемодан, вокзал, Идлиб. Как из сирийской столицы выбили остатки боевиков

08:0023.05.2018
(обновлено: 08:10 23.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдат в районе лагеря беженцев Ярмук на юге ДамаскаСолдат в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Длинная колонна автобусов "зеленого экспресса" с боевиками и их родственниками покидает городскую застройку и уходит в пустыню. Штурмовые отряды при поддержке бронетехники методично подавляют последние очаги сопротивления. То тут, то там посреди руин вместо черных знамен ИГ* появляются белые флаги. Сирийская арабская армия завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук — последнего оплота террористов в Дамаске. Столица страны впервые с 2012 года переходит под полный контроль правительственных войск. А это значит, что у боевиков псевдохалифата и вооруженной оппозиции больше нет рычагов давления на президента Башара Асада. О том, как освобождали Дамаск, — в материале РИА Новости.

Южный рубеж

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Более 66 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома
Лагерь палестинских беженцев Ярмук в одноименном южном районе Дамаска находился под контролем "Джебхат ан-Нусры"* и Свободной сирийской армии (ССА) с конца 2012 года. Боевики быстро подготовили захваченную территорию к обороне и использовали ее в качестве плацдарма для многочисленных вылазок против правительственных войск. Отсюда минометы террористов прицельно накрывали огнем весь центр столицы — это всего восемь километров к северу. Кроме того, боевики взяли под контроль соседние с Ярмуком районы, в частности, Аль-Кадам, через который проходят трасса M5 и железная дорога, связывающие столицу с южными регионами страны и городом Даръа неподалеку от сирийско-иорданской границы. На отдельных участках этих важнейших транспортных артерий экстремисты неоднократно устраивали теракты.

В апреле 2015-го в Ярмук пришли боевики "Исламского государства"* и вступили в конфликт с засевшими здесь группировками. В междоусобице принимали участие и проживающие в районе палестинцы — бригада Лива аль-Асифа, поддержавшая ССА, и Народный фронт освобождения Палестины, союзный правительственным войскам. Разогнать эту "воронью слободку" не удавалось три года, так как большинство боеспособных частей и соединений Сирийской арабской армии вели наступление в других частях страны. А Дамаск продолжал оставаться в осаде.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМирные жители выходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Хаммурия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мирные жители выходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Хаммурия

В марте-апреле сирийские генералы после победы в Дейр-эз-Зоре взялись всерьез за Восточную Гуту — пригороды столицы, удерживаемые боевиками тоже с 2012 года. В начале апреля правительственные войска заняли Джобар — самый западный населенный пункт Гуты, контролируемый террористами. А следом посыпалась и вся оборона экстремистов в Восточной Гуте. Сирийская арабская армия нарезала этот район на сектора и без суеты зачистила. Восточный Дамаск обезопасили, пришло время подумать о его южных окраинах.

Последний натиск

Девятнадцатого апреля 2018 года сирийское правительство предъявило террористам ИГ* в Ярмуке ультиматум. Экстремисты его отвергли, и правительственные войска перешли в наступление в районах Аль-Хаджар Аль-Асвад, Шейх Зази и Ярмук. В результате почти непрерывного огневого воздействия террористы за несколько дней потеряли около 150 человек убитыми и ранеными. Тщательно выстроенный фронт обороны Ярмука был прорван, и уже 1 мая экстремисты начали сдаваться в плен.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев "Ярмук" на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев "Ярмук" на юге Дамаска

Бои продолжались еще почти три недели. Боевиков зажали в центре Ярмука, окружив со всех сторон. Непрерывные обстрелы вынудили террористов ИГ* согласиться на условия законных хозяев Дамаска, и 20 мая в Ярмук прибыли десятки автобусов, которые вывезли боевиков в Бадию в восточной части Сирии и в провинцию Идлиб, куда ранее отправляли "зеленые экспрессы" из Алеппо, Дейр-эз-Зора и ряда других городов. Семилетняя битва за Дамаск завершилась полной победой Сирийской арабской армии.

После Дамаска

Вид на жилой квартале города Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Алеппо, Хаме и Деръа продолжаются нарушения перемирия
Следующее наиболее вероятное направление наступления правительственных войск — город Даръа одноименной мухафазы на юго-западе Сирии. Как сообщают сирийские СМИ, армейские подразделения уже движутся по недавно отвоеванной у боевиков трассе М5. Ранее военная авиация сбросила несколько тысяч листовок в контролируемых боевиками городах провинции Даиль, Музейриб и Тафас. Террористам предложили сложить оружие и принять условия мирного соглашения. В случае отказа сирийским военным придется приступить к масштабной операции. Конечная цель наступления — пограничный пункт Насиб на границе с Иорданией.

Одновременно возобновится давление на самую проблемную провинцию Сирии — Идлиб, где может находиться до 30 тысяч вооруженных боевиков ИГ* и ряда других террористических организаций. В минувший вторник российская авиация нанесла серию ударов по позициям экстремистов в окрестностях населенных пунктов Шейх Али, Арих и Аль-Мастума. По данным СМИ, налет провели в ответ на недавнюю попытку боевиков атаковать авиабазу Хмеймим с помощью самодельных беспилотников. Напомним, система ПВО, обороняющая базу, вовремя обнаружила и уничтожила угрозу.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Авиабаза Хмеймим в Сирии

В целом ситуация в Идлибе остается неспокойной. Еще в середине марта российские СМИ сообщили, что в провинции развернулась грызня между фракцией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (включает в себя "Джебхат ан-Нусру"*) и "Джебхат Тахрир ас-Сурийа"*. Это противостояние не утихло и сегодня — боевики обеих организаций делят сферы влияния, не щадя людей и боеприпасов. На прошлой неделе спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду на помощь Турции в наведении порядка в Идлибе.

"Что касается первой зоны деэскалации в отношении Идлиба, мы очень рассчитываем на содействие наших турецких коллег, которые взяли на себя обязательства обеспечить стабильность и спокойствие в этом районе, — отметил он. — Самое главное — предотвратить возможные новые конфронтационные акции между оппозицией и в том числе непримирившимися боевиками, которые до сих пор находятся в Идлибе, и правительственными силами".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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