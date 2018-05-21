Путин отметил хорошее взаимодействие военных ведомств России и Индии

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошее взаимодействие России и Индии на уровне военных ведомств.

В понедельник российский лидер в Сочи принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства", — заявил Путин на встрече с Моди.

Он также отметил совместную работу двух стран во внешнеполитической сфере, а именно на площадках ООН, БРИКС и ШОС.