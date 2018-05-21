Минобороны проведет "РобоБиатлон" в ноябре в Московской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специалисты Минобороны России в ноябре 2018 года проведут биатлон среди роботов на базе конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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В нем отмечается, что "РобоБиатлон" даст возможность кадетам, суворовцам, нахимовцам, а также воспитанницам пансиона Минобороны России продемонстрировать свои конструкторские достижения, мастерство программирования и управления роботами при решении нестандартных задач в условиях меняющейся обстановки.
По данным пресс-службы, в состав судейской коллегии и жюри войдут эксперты главного центра робототехники Минобороны России, которые участвовали в разработке положения о соревновании и в организации его проведения.