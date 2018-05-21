Военные ВВО на учениях пресекли попытку диверсантов сорвать запуск ракет

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Военнослужащие ракетного соединения на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа в ЕАО отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся сорвать пуски ракет, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
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4.8%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
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Военные отработали организацию связи, взаимодействие расчетов ОТРК "Искандер" и подразделений боевого охранения при совместном выполнении задач.
Расчеты боевых машин прибыли в заданный район, перегрузили ракеты из транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, развернули комплексы и провели электронные пуски ракет на дальности около 80 километров, уничтожив важные объекты условного противника.