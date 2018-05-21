Военные ВВО на учениях пресекли попытку диверсантов сорвать запуск ракет

Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений. Архивное фото

Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Военнослужащие ракетного соединения на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа в ЕАО отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся сорвать пуски ракет, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

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"В ходе завязавшегося учебного боя ракетчики отработали нормативы по занятию обороны, применили различные тактические приемы для блокирования "нападавших", подавления их огневых точек. Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны движущейся техники", — сообщил Гордеев.

Военные отработали организацию связи, взаимодействие расчетов ОТРК "Искандер" и подразделений боевого охранения при совместном выполнении задач.

Расчеты боевых машин прибыли в заданный район, перегрузили ракеты из транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, развернули комплексы и провели электронные пуски ракет на дальности около 80 километров, уничтожив важные объекты условного противника.