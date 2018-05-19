Военные музеи Петербурга присоединятся к акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Военные музеи Санкт-Петербурга примут участие в акции "Ночь музеев"; Центральный военно-морской музей подготовил программу "Тайны синей стихии", впервые ночью можно будет посетить подводную лодку Д-2, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Центральный военно-морской музей примет участие в акции "Ночь музеев" с программой "Тайны синей стихии". Гости смут посетить самый масштабный зал "Славы русского флота", где экскурсию для них проведут курсанты Корпуса Петра Великого и выставку "В плену у Посейдона", — сказали в Минобороны.

"Здесь они узнают много интересного из истории загадочных событий в море XVIII-XX веков. Примет посетителей и открытая в рамках акции "Ночь музеев" временная выставка "Стражи морей", посвященная истории маячного дела в России", — пояснили в оборонном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, на протяжении всей "Ночи музеев" будут проводиться интерактивные викторины, конкурсы, выступления реконструкторов, работать фотозоны, предусмотрена и программа мастер-классов.

"Впервые за годы своего существования участие в "Ночи музеев" примет филиал Центрального военно-морского музея "Подводная лодка Д-2 "Народоволец". Также для посетителей будет открыт Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и Военно-медицинский музей", — добавили в военном ведомстве.