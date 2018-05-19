Московские курсанты выиграли Кубок министра обороны России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища выиграли Кубок министра обороны РФ в международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.

"Второе место в абсолютном командном первенстве заняла команда Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища из Узбекистана, третье — Военный институт Сухопутных войск минобороны Казахстана", — сообщили в российском военном ведомстве.

В субботу в торжественной обстановке в Московском высшем общевойсковом командном училище награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

В оборонном ведомстве сообщили, что в своем приветственном слове начальник Главного управления кадров отметил, что "участники олимпиады продемонстрировали возможность уже в ближайшей перспективе составить оплот национальных вооруженных сил, а значит, и СНГ — организации, являющейся сегодня надежным гарантом внешней безопасности наших стран".

"Международная олимпиада курсантов проводится для повышения качества подготовки военных кадров и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и развития методик преподавания. Именно поэтому министры обороны государств Содружества делают все, чтобы данный турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей", — подчеркнули в Минобороны РФ.

В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ — России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Конкурсанты соревновались в течение пяти дней.