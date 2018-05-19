Московские курсанты выиграли Кубок министра обороны России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища выиграли Кубок министра обороны РФ в международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке, сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.
В субботу в торжественной обстановке в Московском высшем общевойсковом командном училище награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
В оборонном ведомстве сообщили, что в своем приветственном слове начальник Главного управления кадров отметил, что "участники олимпиады продемонстрировали возможность уже в ближайшей перспективе составить оплот национальных вооруженных сил, а значит, и СНГ — организации, являющейся сегодня надежным гарантом внешней безопасности наших стран".
В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ — России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Конкурсанты соревновались в течение пяти дней.